Крупнейшие российские банки направили жалобу в Федеральную антимонопольную службу на сотового оператора МТС. Недовольство банков вызвало увеличение стоимости СМС-рассылки.

К жалобе Национального совета финансового рынка присоединились Альфа-банк, «Юникредит», Райффайзенбанк, Ситибанк, МКБ и другие. В документе сказано, что с 1 декабря стоимость СМС выросла вдвое — с 0,68–0,75 до 1,5 рубля. В банках такое повышение назвали «монопольно высоким».

Помимо этого, банки отметили, что с 1 декабря подорожали сообщения у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Из-за отмены транслитерации СМС цены выросли на 100–200 %.

В МТС рост цены на СМС-рассылки объяснили борьбой со спамом. В пресс-службе «Вымпелкома» от комментариев отказались.

По мнению авторов жалобы, действия сотовых операторов могут привести к повышению стоимости банковских услуг.

Источник: «Коммерсантъ»