«Яндекс» с февраля 2018 года откажется от показа интернет-рекламы, раздражающей пользователей.

Под запрет попадут баннеры во весь экран, закрыть которые можно только после обратного отсчета, всплывающие окна по центру экрана и рекламные видео со звуком, который включается автоматически.

Согласно исследованию ассоциации по развитию интерактивной рекламы (PDF) IAB Russia, именно эти форматы больше других нервируют пользователей.

Реклама также будет блокироваться в «Яндекс.Браузере» и не будет продаваться на площадках — партнерах «Рекламной сети „Яндекса“».

Источник: Блог «Яндекса»