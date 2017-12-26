Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новое направление бизнеса «Даблби», венчурный фонд для VR и AR, смерть основателя AviaSales и другие новости.

Развитие ядерной медицины

Российская сеть клиник «Медси» планирует вложить 2,4 миллиарда рублей в создание собственных R&D-лаборатории и центра ядерной медицины. Там займутся развитием радиотерапии, иммуноонкологии и генетического редактирования, в том числе с помощью CRISPR-Cas9.

Патенты на блокчейне

В России появятся патенты на основе технологии блокчейн. С помощью новой системы Роспатент будет регистрировать сделки по отчуждению или лицензированию объектов интеллектуальной собственности. В феврале должен пройти конкурс на выбор подрядчика проекта. Ожидается, что разработка системы начнется во втором полугодии 2018 года.

Смерть сооснователя Рунета

В Москве на 64-м году жизни умер один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин. Бардин участвовал в разработке первой советской версии операционной системы Unix — ОС ДЕМОС, а также интернет-провайдеров «Демос» и «Релком».

Новое направление бизнеса «Даблби»

Сеть кофеен «Даблби» запустила новое направление под названием «Перфекциониста». Проект будет заниматься производством и оптовыми поставками specialty-кофе для сектора HoReCa.

Венчурный фонд для VR и AR

Российская венчурная компания создаст новый венчурный фонд для инвестиций в проекты, связанные с искусственным интеллектом, интернетом вещей, технологиями VR и AR, а также хранением и анализом больших данных. Новый фонд РВК будет спонсировать проекты по венчурной схеме. Ожидается, что 1,5 миллиарда рублей РВК получит из федерального бюджета, еще 1,5 миллиарда управляющая компания привлечет от частных соинвесторов.

Смерть основателя AviaSales

26 декабря в Москве скончался основатель AviaSales Константин Калинов. Причина смерти не сообщается. Калинову было 40 лет. В конце 2016 года он отошел от операционной деятельности AviaSales, объяснив это продолжительной болезнью. По данным источника vc.ru, причиной стало онкологическое заболевание.