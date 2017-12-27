Теневые доходы от продажи алкоголя онлайн
В компании Group-IB оценили теневые доходы от продажи алкоголя онлайн.
1 700 000 000
Рублей составляют ежегодные доходы от продажи алкоголя онлайн
В Group-IB отметили, что более 3 тысяч интернет-магазинов продают алкоголь нелегально, также более 100 сайтов продают оптом поддельную алкогольную продукцию.
По оценке экспертов, при средней стоимости одной покупки в тысячу рублей ежемесячно 3 тысячи розничных онлайн-магазинов зарабатывают от 107,5 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что продавцы и производители алкоголя разработали схему продажи спиртных напитков через интернет.
В октябре Минздрав направил в Минфин отрицательный отзыв на законопроект о допуске всех алкогольных напитков в онлайн-магазины с 1 января 2018 года. В связи в этим ведомство отказалось согласовать документ.
Источник: «Коммерсантъ»
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