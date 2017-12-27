В компании Group-IB оценили теневые доходы от продажи алкоголя онлайн.

1 700 000 000 Рублей составляют ежегодные доходы от продажи алкоголя онлайн

В Group-IB отметили, что более 3 тысяч интернет-магазинов продают алкоголь нелегально, также более 100 сайтов продают оптом поддельную алкогольную продукцию.

По оценке экспертов, при средней стоимости одной покупки в тысячу рублей ежемесячно 3 тысячи розничных онлайн-магазинов зарабатывают от 107,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что продавцы и производители алкоголя разработали схему продажи спиртных напитков через интернет.

В октябре Минздрав направил в Минфин отрицательный отзыв на законопроект о допуске всех алкогольных напитков в онлайн-магазины с 1 января 2018 года. В связи в этим ведомство отказалось согласовать документ.

Источник: «Коммерсантъ»