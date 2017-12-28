По итогам 2017 года российские авиакомпании перевезут более 100 миллионов человек.

Число пассажиров у отечественных перевозчиков в течение года выросло на 19,1 %, а у иностранных — на 32,7 % в период с января по сентябрь. Всего на зарубежные авиакомпании пришлось 15,9 % рынка.

Успехи российских авиакомпаний связывают с уходом с рынка «Трансаэро» в конце 2015 года. Помимо этого, источник близкий к «Аэрофлоту» рассказал, что рост рынка может быть связан со снижением цен на авиабилеты, а также с возобновлением чартерных рейсов в Турцию и холодным летом в европейской части России.

Источник: Ведомости