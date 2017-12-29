Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам-физическим лицам удаленно. Ранее банки не могли открывать счета без личного присутствия физлица либо его представителя.

С согласия клиента при отсутствии его причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, банк будет собирать и обрабатывать персональные данные. Доступ к биометрической информации получит ограниченное число организаций. Такой возможности, например, не будет у ФСБ и МВД.

Банку России предоставят право вводить ограничения по количеству удаленно открываемых счетов, а также по сумме операций по таким счетам.

Список кредитных организаций, которые займутся сбором данных клиентов, также установит Центробанк. Отдельно ЦБ сформирует список банков, которые не смогут оказывать услуги удаленно.

Источник: ТАСС