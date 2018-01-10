Страховая компания СОГАЗ и «ВТБ Страхование» планируют объединить компании. Такой информацией с «Интерфаксом» поделились источники на финансовом и страховом рынках.

Предполагается, что в случае сделки будет создан крупнейший игрок на российском страховом рынке. Тогда ВТБ в объединенной на базе СОГАЗа компании получит миноритарную долю, то есть не сможет напрямую участвовать в управлении.

Окончательные условия сделки и оценка присоединяемого бизнеса неизвестны: процесс находится в стадии переговоров. По предварительным данным, сумма бизнеса может составить около 1,5 миллиардов долларов.

Позднее к СОГАЗу могут присоединиться также страховые компании «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование». В СОГАЗе и «ВТБ Страховании» слухи пока никак не комментируют.

«При объединении бизнесов доля нового игрока на рынке составит 23 %», — считает аналитик АКРА Алексей Бредихин.

Источник: «РБК»