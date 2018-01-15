Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции в командировки, система объединения дронов в группы и другие новости.

Крупнейшие пиратские ресурсы в мире

Министерство торговли США в очередной раз внесло соцсеть «ВКонтакте» в список пиратских ресурсов. В документе собраны крупнейшие ресурсы, которые, по мнению властей, нарушают права интеллектуальной собственности. В список также попали торрент-трекеры Rutracker.org и Rapidgator.net и онлайн-кинотеатр kinogo.cc.

Инвестиции в электромобили

До 2022 года автопроизводитель Ford Motor Co. инвестирует 11 миллиардов долларов в разработку электромобилей. В 2020 году компания планирует представить полностью электрический внедорожник — Mach 1. Новинка будет производиться на предприятии Ford, строящемся рядом с Детройтом и предназначенным для выпуска электромобилей и автономных автомобилей.

Робоскат из сердечной мышцы

Американские биоинженеры создали робота-ската, мышцы которого состоят из клеток сердечной мышцы крыс. Они приводятся в действие золотыми микроэлектродами. Это позволяет роботу двигать плавниками — подобно настоящим скатам. В будущем эта технология позволит создавать совместимых с живыми организмами роботов и может помочь в разработке технологий для создания нейроинтерфейсов.

Su Ryon Shin et al. / Advanced Materials, 2017

Успехи ИИ в чтении

Интернет-ретейлер Alibaba создал технологию искусственного интеллекта, которая победила человека в тесте на чтение и понимание текста от Стэнфордского университета. Глубокая нейронная сеть от Alibaba набрала 82,44 балла, а человек — 82,304. ИИ от Microsoft уже превзошел результаты китайской компании и набрал 82,65 балла.

Продажа части Smartway

Компания «1C» купила 51 % сервиса для онлайн-бронирования командировок Smartway. Основатель и глава стартапа Максим Яремко продолжит операционное руководство компанией. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Ожидается, что партнерство с «1C» поможет Smartway автоматизировать процессы и увеличить долю на рынке через сеть франчайзи компании.

Система объединения дронов в группы

Агентство перспективных оборонных разработок США успешно протестировало новую технологию, позволяющую объединять несколько беспилотных летательных аппаратов в группы, а затем управлять ими. В испытании использовались беспилотники RQ-23 Tigershark. Конечная цель программы — создание системы, позволяющей управлять большими группами беспилотников с помощью жестов.