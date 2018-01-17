Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: тестирование 5G, новостная блокчейн-платформа, мировые криптостолицы и другие новости.

Манипуляторы биткоином

Исследователи из Тель-Авивского университета выяснили, что небольшие группы или даже отдельные люди способны производить рыночные манипуляции, приводящие к резкому изменению стоимости биткоина. Они узнали, что в период быстрого роста цен в торгах участвовали принадлежащие кому-то роботы Markus и Willy. Ранее считалось, что стоимость криптовалюты не восприимчива к действиям отдельных игроков.

Новостная блокчейн-платформа

Бывший сотрудник социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Антон Розенберг и главный редактор журнала «РБК» Валерий Игуменов присоединились к разработке блокчейн-платформы TheWorldNews.net. Она может выявлять фейковые новости. Уже сейчас сервис ежедневно обрабатывает более 60 тысяч заметок из более чем двух тысяч СМИ из 215 стран мира.

Страховка по GPS-координатам

Компания Revolut запустила сервис страхования путешественников, основанный на геолокации. Если пользователь отправится в другую страну, приложение определит это по его местоположению и автоматически оформит страховку. Она будет ежедневно продлеваться, пока пользователь не вернется обратно.

Мировые криптостолицы

Искусственный интеллект определил десять криптостолиц по заданию компании IDACB. Для этого использовались открытые данные о количестве ICO-стартапов, итогах ICO, темпах роста блокчейн-рынков, а также об аудитории социальных сетей и видеохостингов.

Криптостолица

Нью-Йорк

Куала-Лумпур

Сингапур

Лос-Анджелес

Дубай

Меняющие Россию технологии

Министр экономического развития Максим Орешкин назвал технологии, которые в ближайшие время «сильно поменяют российскую жизнь». Прежде всего, это технологии удаленной идентификации. Вторая технология — автоматизация и искусственный интеллект. Она поможет делать процессы менее затратными для общества. Третья — платформенные решения в электронной торговле и логистике, сокращающие разрыв между производителем и клиентом.

Тестирование 5G

Госкомиссия по радиочастотам одобрила просьбу «Ростелекома» о тестировании 5G. Компания сможет работать в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске, «Сколково», Казани, Иннополисе, Белгородской и Ивановской областях, а также в Калининграде и Светлогорске. Национальный исследовательский институт технологий и связи получил частичное одобрение на проверку 5G в Москве. Заявку МТС отклонили.