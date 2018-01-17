YouTube лишит начинающих блогеров доходов от рекламы
Google объявил об ужесточении правил монетизации роликов на YouTube.
Теперь для получения дохода от рекламы по партнерской программе хостинга пользователи должны иметь не менее тысячи подписчиков и 4 тысяч часов просмотра за год. До этого каналам было достаточно иметь 10 тысяч просмотров.
Для владельцев существующих каналов новые правила начнут действовать только с 20 февраля. В случае достижения ими необходимых показателей заявка на участие в партнерской программе будет подана автоматически. Владельцам новых каналов придется подавать заявки самостоятельно.
В декабре YouTube сообщил о планах ужесточить правила модерации и монетизации контента после жалоб пользователей на экстремистские, спамерские и другие недопустимые материалы.
На что живут видеоблогеры, читайте в материале The Village.
Источник: Google
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