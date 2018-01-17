Google объявил об ужесточении правил монетизации роликов на YouTube.

Теперь для получения дохода от рекламы по партнерской программе хостинга пользователи должны иметь не менее тысячи подписчиков и 4 тысяч часов просмотра за год. До этого каналам было достаточно иметь 10 тысяч просмотров.

Для владельцев существующих каналов новые правила начнут действовать только с 20 февраля. В случае достижения ими необходимых показателей заявка на участие в партнерской программе будет подана автоматически. Владельцам новых каналов придется подавать заявки самостоятельно.

В декабре YouTube сообщил о планах ужесточить правила модерации и монетизации контента после жалоб пользователей на экстремистские, спамерские и другие недопустимые материалы.

На что живут видеоблогеры, читайте в материале The Village.

Источник: Google