Сервис объявлений Avito выяснил, какие смартфоны чаще всего перепродают москвичи.

Самым продаваемым телефоном на Avito стал iPhone. Его доля продаж составила 49,8 %. В Москве iPhone можно было купить за 14 тысяч 221 рубль. Всего было куплено 743,2 тысячи смартфонов Apple.

Второе место в топ-5 самых продаваемых телефонов заняли смартфоны Samsung. На них приходится 16, 6 % продаж. За год данные смартфоны подорожали на 11,1 % — до 7 тысяч 773 рублей.

Третье место досталось бренду Xiaomi. Доля проданных устройств составила 5 %, а средняя стоимость смартфона была 8 тысяч 962 рубля. Четвертое и пятое места достались маркам Nokia (4,7 % проданных устройств) и Sony (4,5 %).

Источник: агентство «Москва»