По информации департамента развития новых территорий, в 2018 году в развитие ТиНАО власти инвестируют около 200 миллиардов рублей.

Половину суммы выделят из городского бюджета. «Обычно соотношение бюджетных и внебюджетных средств составляет 1:4 или 1:5. Но в этом году почти половина инвестиций будет за счет бюджета города. Это объясняется тем, что впереди у нас большой объем работ по строительству метро и дорог. Средства города будут направлены на строительство метро, дорог, социальных объектов, инженерных коммуникаций», — объяснил глава ведомства Владимир Жидкин.

Деньги инвесторов пойдут на новое жилье и социальную инфраструктуру района, в том числе на создание рабочих мест.

По сравнению с прошлым годом объем инвестиций увеличится на 25 %. В 2017-м на строительство в Новой Москве ушло 150 миллиардов рублей.

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Источник: «Ведомости»