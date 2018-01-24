Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: карманный квадрокоптер, инвестиции в стартап-автоконсьерж, экзоскелет руки — телепат и другие новости.

Замена криптокотятам

В Сети появилась новая блокчейн-игра под названием «КриптоЗнаменитости». В ней пользователи могут собирать токены звезд по аналогии с бейсбольными карточками. Всего в игре представлены 300 знаменитостей, включая Анджелину Джоли, Рианну и Джека Николсона. За 24 часа после запуска игры пользователи уже потратили на виртуальных звезд почти миллион долларов.

Беспилотники KFC

Сеть ресторанов KFC в Индии начала продавать коробки с куриными крыльями, в которых находятся детали для создания собственного беспилотника. В набор входят все необходимые элементы, включая электромотор, аккумулятор и роторы. Каркас летательного аппарата собирается из самой коробки. Квадрокоптер назвали KFO (Kentucky Flying Object).

Деревня программистов в России

Разработчик и предприниматель Алексей Конышев потратил 11 миллионов рублей и создал поселок для программистов в Кировской области. Сейчас дом в поселке программистов стоит 1,7 миллиона рублей, участок — более 360 тысяч рублей, а налог на участок составляет 2,5 тысячи рублей. В стоимость участка входят подведенные водопровод, электричество, интернет и дорога. Новых жильцов в поселок принимают по заявкам.

Карманный квадрокоптер

Компания DJI представила складной квадрокоптер Mavic Air. Он может разгоняться почти до 70 километров в час. Одного заряда аккумулятора хватит на 21 минуту полета. Продажи нового дрона начнутся 28 января. Новинка будет стоить от 799 долларов в зависимости от комплектации.

Инвестиции в стартап-автоконсьерж

Консьерж-сервис по ремонту и обслуживанию автомобилей Alfred привлек миллион долларов от неназванных инвесторов. Alfred использует эти средства для масштабирования бизнеса и выхода на прибыль — сейчас компания планово убыточная.

Экзоскелет-телепат

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны создали прототип экзоскелета руки, который управляется силой мысли. Электроды на резиновом шлеме реагируют на нейроимпульсы, которые передаются в датчик на груди и в металлические сухожилия на запястье и пальцах. Сам шлем можно носить как шапку, отметили ученые.