Гендиректор «Башни Федерация» рассказал, во сколько обошлось строительство самого высокого здания Европы в «Москва-Сити».

1 200 000 000 долларов обошлось строительство «Башни Федерация»

Самый высокий пентхаус в комплексе площадью 1,5 тысячи квадратных метров обойдется примерно в 2 миллиарда рублей.

Несмотря на высокую стоимость площадей, уже сейчас практически все офисы в башне продали. Свободными остаются только 3 % офисов повышенной комфортности на верхних этажах.

Комплекс «Башня Федерация» состоит из башен «Восток» и «Запад», возведенных на одном стилобате. Высота 101-этажной «Башни Восток» — 374 метра, это самая высокая недвижимость в Европе. Реализацией комплекса с 2004 года занималась Mirax Group Сергея Полонского, однако работы на небоскребе периодически приостанавливались: во время кризиса 2008 года, после пожара в апреле 2012 года, а также весной 2013 года, когда Полонский решил продать свой бизнес.

Источник: «Интерфакс»