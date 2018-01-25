Министерство культуры намерено проверить сообщения о показе в кинотеатрах сатирической комедии «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которой отозвали 23 января.

В ведомстве подчеркнули, что при подтверждении факта демонстрации картины в отношении кинотеатров-нарушителей заведут административные дела. Показ фильма без прокатного удостоверения грозит юридическим лицам штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что кинотеатр «Пионер», принадлежащий бизнесмену Александру Мамуту, не стал отменять продажу билетов на «Смерть Сталина».

Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины. «Вам лишь бы что-то запретить. Мы, наоборот, придерживаемся другой позиции. У нас свобода слова», — ответил министр на соответствующий вопрос журналистов.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: Минкультуры