Минкомсвязи предлагает выявлять майнеров по количеству потребляемой электроэнергии и объемам использованного интернет-трафика.

Учет граждан, занимающихся добычей криптовалют, необходим, так как власти собираются приравнять майнинг к предпринимательской деятельности. Декларации майнеров планируется сверять с оценками мощности их оборудования. При этом для майнеров введут двухлетние налоговые каникулы, а также специальные квоты и тарифы на электроэнергию.

Концепция регулирования майнинга будет дорабатываться до 1 февраля. После этого ее направят для согласования в правительство.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: «Ведомости»