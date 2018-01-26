Национальное бюро кредитных историй подсчитало средний размер потребительского кредита в России по итогам прошлого года.

141 200 рублей составил размер потребительского кредита в России

С 2016 года показатель увеличился на 12,9 %.

Намного выше размер потребительского кредита в Москве. Максимальное значение по стране равняется 433 тысячам рублей. На крупную сумму кредиты берут также в Москвской области (292 800 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (240 500) и Санкт-Петербурге (221 300).

А самые низкие значения — в Ненецком автономном округе, Республиках Ингушетия и Марий Эл и Костромской области. Средний размер кредита в этих регионах варьируется от 54,4 до 68,9 тысяч рублей.

Сильнее всего средний размер потребкредита за последний год вырос в Ленинградской области (+57,7 %), Санкт-Петербурге (+51 %), Белгородской (+29,4 %) и Липецкой (+26,9 %) областях. В Москве значение среднего размера потребительского кредита за год увеличилось только на 4,4 %.

Источник: «Коммерсантъ»