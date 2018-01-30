Девятый арбитражный апелляционный суд запретил компании Double Data собирать и использовать данные пользователей социальной сети «ВКонтакте» в коммерческих целях, но освободил ее от уплаты символической компенсации в один рубль.

Судебные разбирательства начались в январе 2017 года, когда соцсеть обвинила разработчика программного обеспечения по сбору и анализу данных в бесконтрольном и коммерческом использовании сведений о ее пользователях. Так, например, одним из покупателей информации выступило Национальное бюро кредитных историй, ставшее соответчиком по иску.

«ВКонтакте» настаивала, что пользователи не давали разрешения на продажу данных. Кроме того, соцсеть посчитала, что имеет исключительное право на использование сведений о пользователях, так как она собрала их в обособленную автоматизированную базу данных.

В октябре 2017 года суд первой инстанции отклонил иск «ВКонтакте», сославшись на, что соцсеть не доказала затраты на создание базы данных. Также суд постановил, что программы Double Data не способны обработать информацию, которая отнесена к закрытой и не является общедоступной. Во «ВКонтакте» тогда заявили, что суд не до конца разобрался в технических особенностях работы соцсети, и подали апелляцию.

Источник: «ВКонтакте»