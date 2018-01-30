Ассоциация компаний интернет-торговли предложила блокировать похищенные или нелегально ввезенные в Россию телефоны и планшеты. Для этого планируется создать реестр уникальных для каждого гаджета IMEI-кодов с разделением на белый, серый и черный списки.

Реестр предлагается формировать на основе данных сотовых операторов, импортеров, абонентов и мировой базы IMEI ассоциации GSM.

Граждане, ввозящие мобильные устройства из-за рубежа для личного использования, должны будут самостоятельно регистрировать их в базе данных. Для них будет действовать квота беспошлинного ввоза — не более одного устройства в год. При превышении лимита планируется взимать дополнительный сбор. При ввозе второго устройства с абонента хотят взимать 20 долларов, а с каждого последующего — по 30. Без документов, подтверждающих легальность ввоза, сбор составит 40 долларов.

В серый список попадут неуникальные IMEI, временно не запрещенные к использованию. Чтобы перевести устройство в белый список, пользователю придется предъявить оператору доказательства его легальной покупки. По данным АКИТ, сейчас доля гаджетов с дублированными или отсутствующими IMEI-кодами в России не превышает 15 %, то есть 10 миллионов штук.

Концепция регулирования рынка мобильных устройств уже находится на рассмотрении в правительстве. В Россвязи уже назвали ее положения «корректными и обоснованными».

Источник: «Коммерсантъ»