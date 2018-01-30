Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект об ужесточении требований к торговым онлайн-платформам.

Ведомство предлагает ввести в закон понятие «сетевого эффекта», под которым подразумевается получение интернет-ретейлерами экономических преимуществ за счет большого числа пользователей. По мнению регулятора, сетевой эффект может свидетельствовать о доминирующем положении компании на рынке.

Также в законе может появиться понятие «ценового алгоритма» — программ для мониторинга и контроля цен на товары. ФАС намерена сделать использование ценовых роботов обстоятельством, отягчающим ответственность при нарушениях правил конкуренции.

Кроме того, ведомство попросит право ограничивать через суд товарооборот компаний, не выполняющих предписания регулятора при одобрении сделки, а также разрешать использовать в России интеллектуальную собственность иностранных компаний без их согласия.

По мнению омбудсмена в сфере интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, инициатива ФАС позволит взять под контроль деятельность крупных интернет-компаний вроде Apple, Google, Microsoft, Uber и Alibaba.

Источник: «Коммерсантъ»