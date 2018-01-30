«КиноСоюз» назвал прокатные удостоверения инструментом цензуры. Он также потребовал ввести уведомительный порядок их получения.

В заявлении сказано, что настоящие правила выдачи прокатных удостоверений дают «отдельным „влиятельным“ лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат». Авторы заявления отмечают, что принимать решения о запрете фильмов может только суд.

Также «КиноСоюз» заявил, что готов подать иск в суд на министерство культуры «по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры».

Заявление подписали Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Борис Хлебников, Виталий Манский, Марина Разбежкина, Андрей Плахов, Алексей Федорченко, Олег Березин и Владимир Котт.

Ранее Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма «Смерть Сталина», которого временно лишил прокатного удостоверения. При подтверждении факта демонстрации картины в отношении нарушителей заведут административные дела. За повторное нарушение им грозит наказание вплоть до приостановки деятельности сроком на 90 дней.

Владимир Мединский объяснил отзыв прокатного удостоверения комедии «Смерть Сталина» наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре глава Минкультуры заявлял, что ведомство не планирует запрещать показ картины.

«Смерть Сталина» в России показывает компания «Вольга». Она же является прокатчиком фильма «Приключения Паддингтона — 2», премьеру которого Минкультуры решило перенести за день до показа. Впоследствии ведомство отказалось от этих планов.

Источник: Meduza