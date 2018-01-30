По данным «Автостата», в 2017 году рынок новых легковых автомобилей класса люкс в России составил 1,44 тысячи единиц — 18 % выше показателя 2016 года.

За 2017 год в России купили 660 автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class — 45 % рынка. У россиян также популярны автомобили Maserati (382) и Bentley (235). Помимо этого, россияне покупали Rolls-Royce (85), Lamborghini (31), Ferrari (29) и Aston Martin (18).

Около 70 % всего объема рынка люксовых автомобилей приходится на Москву и Подмосковье. Там продали 970 машин. Жители Санкт-Петербурга приобрели 115 люксовых автомобилей, Краснодарского края — 51, Татарстана — 19, Свердловской области — 18. Также по 12 автомобилей купили в Башкирии и Ростовской области.

Источник: «Коммерсантъ»