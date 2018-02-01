Кандидат в президенты России Григорий Явлинский рассказал о существовании советской криптовалюты.

Криптовалюта в СССР всегда была. Самогон. А те, кто его гнал, были майнерами. И даже меньше энергии на это тратили Григорий Явлинский, кандидат в президенты от партии «Яблоко»

Политик назвал самогон универсальным средством обмена. «Подходишь к таксисту ночью, даешь самогон и меняешь на услугу. За бутылку можно было все, что хочешь», — пояснил он.

Явлинский также добавил, что столь раннее появление в стране «эквивалента валюты» связано с талантами ее жителей. «Просто у нас такая страна. Мы все делаем раньше всех», — заключил он.

The Village уже рассказывал, как купить криптовалюту, что такое майнинг и можно ли использовать для него офисные компьютеры.

Источник: «РБК»