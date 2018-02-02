Прокуратура заинтересовалась планами центра имени Хруничева, занимающегося изготовлением ракет-носителей, продать непрофильные активы в Москве.

В частности, до конца 2018 года планируется продать ДК имени Горбунова, также известный как «Горбушка». Его стартовая цена составляет почти 660 миллионов рублей. Также на торги выставят 110 гектаров земли на западе города. Мэрия может выкупить участок в районе Филевского парка на Новозаводской улице под постройку домов для программы реновации. Предполагаемая сумма сделки оценивается в 25 миллиардов рублей.

Помимо мэрии, на активы центра также претендует один из его кредиторов — ВЭБ. Он может выдать организации кредит в 25 миллиардов рублей под залог участка на Новозаводской.

Для старта продажи имущества ГКНПЦ должен получить разрешение Роскосмоса. В ведомстве пока не определились с окончательной схемой реализации активов. Предполагается, что сделка поможет снизить долговую нагрузку предприятия. За последние несколько лет оно получило кредиты на 65,1 миллиарда рублей.

Источник: «Коммерсантъ»