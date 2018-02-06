Из-за усилившихся в последние дни снегопадов Роструд напомнил, что работодатель не имеет права наказывать сотрудников за опоздания, если они вызваны неблагоприятными погодными условиями.

«Поскольку опоздание на работу без уважительных причин может быть расценено как дисциплинарный проступок и повлечь за собой применение дисциплинарного взыскания, работодателям следует в таких случаях учитывать возможное наличие уважительных причин, к которым могут относиться и сложные погодные условия, и перебои в работе транспорта», — уточнил замглавы ведомства Иван Шкловец.

The Village уже рассказывал, как москвичи пытались справиться с последствиями снегопада. Из-за непогоды в Москве поломано более 2 тысяч деревьев. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Школьникам разрешили не приходить на занятия.

По прогнозам синоптиков, снегопады в Москве продлятся всю неделю. Также неблагоприятные погодные условия сложились и в других регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Источник: ТАСС