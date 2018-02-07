Рабочая группа «Связь и информационные технологии» Экспертного совета при правительстве обратилась к Роспотребнадзору с предложением снять с рассмотрения законопроект об агрегаторах товаров.

В совет входят представители «Яндекса», Mail.Ru Group, «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «Мегафона» и других организаций. Они заявили, что в настоящей версии проект не регулирует деятельность агрегаторов услуг.

Участники совета добавили, что регулирование агрегаторов товаров нецелесообразно, так как даст преимущество иностранным компаниям.

В марте 2017 года правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий регулирование работы товарных онлайн-агрегаторов. Из документа убрали оговорки, защищавшие онлайн-агрегаторы от ответственности за недобросовестные действия работающих с ними продавцов. Интернет-компании выступили против поправок.

Источник: RNS