Основатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овичинников рассказал об итогах допроса в полиции, куда его вызвали после обнаружения наркотиков в одном из заведений.

На допросе следователь заявила Овчинникову, что в нескольких заведениях «Додо пиццы» в Москве нашли закладки наркотических веществ. По словам предпринимателя, следствие подозревает его и партнера-франчайзи в «поставке наркотических средств из Латинской Америки». Из анонимного заявления некой Прониной Е. В. следует, что именно для этого он постоянно ездит за границу.

Дело возбудили по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупных размерах») с наказанием вплоть до пожизненного заключения. Сам Овчинников проходит по нему как свидетель. Лично с заявительницей в полиции не общались.

Бизнесмен назвал происходящее абсурдом и пообещал написать заявление о клевете в свой адрес.

В январе Федор Овчинников рассказал, что ему регулярно поступают звонки от неизвестных с настойчивыми требованиями прийти на допрос. Звонившие представлялись сотрудниками МВД по району Южное Медведково, но своих имен и должностей не раскрывали.

Тогда же стало известно, что в конце 2017 года в туалете одной из московских пиццерий «Додо пицца» нашли закладку запрещенных препаратов. Ее обнаружили сами сотрудники пиццерии, а владелец заведения вызвал полицию.

Источник: Федор Овчинников