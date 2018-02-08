Перед официальным открытием зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в социальных сетях начался флешмоб в поддержку российских спортсменов, выступающих на соревнованиях под нейтральным флагом.

По этому случаю компании решили заменить фон своих заглавных фото в сообществах во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook на серый. Также они добавили на обложки надписи «Supporting athletes from Russia» и хештег #FromRussia.

Акцию уже поддержали Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, «Мегафон», Mail.Ru Group, группа «ПИК», Mash и другие бренды.

В конце ноября 2017 года компания Zasport представила новую форму российских спортсменов и членов делегации для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. В комплект вошли 72 модели, украшенные российским триколором и символикой Игр. Затем МОК запретил сборной России выступать под национальным флагом и потребовал изменить форму спортсменов. Теперь модели выполнены в белом, сером и красном цветах без национальной символики.