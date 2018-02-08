Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: каршеринг Didi Chuxing, исходный код загрузчика iOS, ноутбук со шторкой для веб-камеры и другие новости.

Плачущая маршрутка

«ВКонтакте» представила маску для историй по мотивам мема про маршрутку. Во время съемки истории с маской маршрутка закрывает половину лица пользователя. Чтобы она заплакала, нужно открыть рот.

Проделки лже-Маска

Пользователь под ником @elnmusk притворился Илоном Маском. Он опубликовал твит, в котором призвал других пользователей присылать ему криптовалюту. Лже-Маску удалось заработать 0,5 эфира — около 400 долларов.

I'm donating 250 Ethereum to the ETH community! First 500 transactions with 0.5 ETH sent to the address below will receive 2.0 ETH in the address the 0.5 ETH came from.



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The promotion will last 24 hours! Act fast! — Elon Musk (@ElnMusk) February 7, 2018

Зеркало — фитнес-тренер

Стартап Mirror создал умное зеркало. Гаджет способен транслировать тренировки по йоге, пилатесу или боксу, а также показывать инструктора и других участников группового занятия. В будущем компания откроет доступ к персонализированным занятиям. Они будут меняться в зависимости от отзывов клиентов и их биометрических данных.

Каршеринг Didi Chuxing

Китайский сервис заказа такси Didi Chuxing планирует запустить свой каршеринг. Он уже договаривается о партнерстве с китайскими Geely, BYD и Dongfeng, а также японской Kia и франко-японским альянсом Renault — Nissan — Mitsubishi. Для поминутной аренды в сервисе будут доступны электромобили. Предполагаемый парк и дата запуска платформы не раскрываются.

Ноутбук со шторкой для веб-камеры

Компания HP представила обновленные ноутбуки серии EliteBook со встроенной шторкой для веб-камеры. Стоимость новинки начинается от тысячи долларов. При этом шторку можно купить в любом интернет-магазине по цене до 200 рублей.

Исходный код загрузчика iOS

Пользователь Reddit опубликовал на GitHub исходный код некоторых компонентов iOS, отвечающих за загрузку операционной системы во время включения устройства. Код относится к версиям iOS 9.3.X. Публикация кода в открытом доступе может помочь хакерам найти уязвимости в системе.