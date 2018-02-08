Компания Blockchain Fund запустила службу экстренной психологической помощи для инвесторов в криптовалюты. Решение о создании сервиса объяснили резким падением курса биткоина и последовавшей за ним волной самоубийств.

«[Инвесторы] начинают нервничать из-за падения, мы получаем много-много звонков. Некоторые же не только свои деньги вкладывают, а рискуют как-то. Люди начинают воспринимать это достаточно близко к сердцу, потому что неопытные», — пояснил «Коммерсанту» владелец компании Андрей Карпухов.

Получить бесплатную консультацию психолога можно по телефону +7 (936) 777–45–45.

17 декабря стоимость биткоина впервые превысила 20 тысяч долларов, после чего началось падение курса криптовалюты. По данным на 8 февраля биткоин стоит около 8,2 тысячи долларов.

Источники: Blockchain Fund, «Коммерсантъ»