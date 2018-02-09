Пользователи соцсетей вновь пожаловалась на проблемы в работе сервиса для публикации заметок Telegraph от создателей мессенджера Telegram. При попытке зайти на сайт выводится сообщение, что домен свободен для регистрации.

Telegraph уже сталкивался с аналогичными проблемами в декабре 2017 года. Тогда Павел Дуров объяснил неполадки в работе сервиса фальшивыми жалобами в адрес регистратора dotPH из России. На устранение проблем команде Telegram потребовалось около суток.

Источник: Twitter