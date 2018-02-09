Администраторы сообществ смогут получить от Facebook до миллиона долларов
Социальная сеть Facebook запустила международную программу поддержки администраторов сообществ Facebook Community Leadership Program.
Пять наиболее выдающихся лидеров сообществ смогут стать резидентами программы и получат до миллиона долларов каждый на развитие своих проектов. Еще 100 администраторам раздадут гранты на сумму до 50 тысяч долларов.
Заявки на участие в программе принимаются на ее официальном сайте.
Там же можно подробнее узнать о других инициативах Facebook по поддержке администраторов. Так, например, компания планирует и дальше развивать направление Community Leadership Circles — встречи местных администраторов для обмена опытом. В 2017 году их уже опробовали в США.
Помимо финансовой и организационной поддержки, Facebook предоставила создателям сообществ новые инструменты для работы на сайте. Теперь запросы на вступление в группу, Group Insights и другие данные будут собраны на одной панели. Также у администраторов появилась возможность публиковать до десяти объявлений в топе ленты, завести отдельный раздел с правилами общения в сообществе и настроить цветовое оформление страницы.
Источник: Facebook Communities Summit
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