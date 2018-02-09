Социальная сеть Facebook запустила международную программу поддержки администраторов сообществ Facebook Community Leadership Program.

Пять наиболее выдающихся лидеров сообществ смогут стать резидентами программы и получат до миллиона долларов каждый на развитие своих проектов. Еще 100 администраторам раздадут гранты на сумму до 50 тысяч долларов.

Заявки на участие в программе принимаются на ее официальном сайте.

Там же можно подробнее узнать о других инициативах Facebook по поддержке администраторов. Так, например, компания планирует и дальше развивать направление Community Leadership Circles — встречи местных администраторов для обмена опытом. В 2017 году их уже опробовали в США.

Помимо финансовой и организационной поддержки, Facebook предоставила создателям сообществ новые инструменты для работы на сайте. Теперь запросы на вступление в группу, Group Insights и другие данные будут собраны на одной панели. Также у администраторов появилась возможность публиковать до десяти объявлений в топе ленты, завести отдельный раздел с правилами общения в сообществе и настроить цветовое оформление страницы.

Источник: Facebook Communities Summit