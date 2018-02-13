Ростуризм обновил список отелей, завышающих цены на время проведения чемпионата мира по футболу — 2018.

В опубликованный на сайте ведомства перечень попали 69 гостиниц — на 28 больше, чем в январе. При этом нарушители из прошлого списка больше в нем не значатся. Они скорректировали ценовую политику.

Больше всего нарушений на этот раз выявили в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Далее следуют Москва, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Калининградская области. Замыкает список Ростовская область, в которой зафиксирована только одна гостиница-нарушитель.

«Гости мирового футбольного первенства должны познакомиться с нашей страной как с интересным и доступным направлением для путешествий. В этом залог долгосрочного позитивного эффекта от ЧМ-2018, который будет заключаться в приросте въездного турпотока и увеличении объемов деятельности российских предприятий индустрии гостеприимства», — пояснили важность работы над черными списками в Ростуризме.

Обновленный перечень завышающих цены отелей уже направлен в Роспотребнадзор.

Источник: Ростуризм