Министерство культуры отозвало иск против московского кинотеатра «Пионер» за показ сатирической комедии «Смерть Сталина».

«В суд поступило заявление Минкультуры об отзыве административного материала о совершении правонарушения», — рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь мирового суда Дорогомиловского района Евгения Горохова.

Накануне кинотеатр оштрафовали за французский фильм «Диван Сталина», единственный показ которого прошел одновременно со «Смертью Сталина».

В конце января Минкультуры отозвало прокатное удостоверение комедии «Смерть Сталина». Такое решение глава ведомства Владимир Мединский объяснил наличием в фильме «оскорбительных насмешек» над прошлым и жертвами сталинизма. При этом в ноябре министр заявлял, что Минкультуры не планирует запрещать показ картины.

Кинотеатр «Пионер», принадлежащий бизнесмену Александру Мамуту, не стал отменять продажу билетов на «Смерть Сталина», после чего Минкультуры пригрозило кинотеатрам ответственностью за показ фильма. На следующий день после премьеры комедии в «Пионер» пришла полиция.

Почему «Смерть Сталина» так напугала российских чиновников, читайте в материале The Village.

Источник: «Интерфакс»