В работе «ВКонтакте» произошел сбой (обновлено)
Обновлено: добавлена информация о восстановлении работы соцсети.
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту. В мобильных приложениях соцсети не обновляется лента новостей и не отправляются сообщения.
Представители «ВКонтакте» заявили, что это временные трудности, и пообещали устранить проблемы в ближайшее время. Чем вызван сбой, не уточняется.
UPD (16:45): К 16:40 работу сайта и приложений социальной сети «ВКонтакте» восстановили. В компании пояснили, что сбой произошел из-за «серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров».
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