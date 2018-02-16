Обновлено: добавлена информация о восстановлении работы соцсети.

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к сайту. В мобильных приложениях соцсети не обновляется лента новостей и не отправляются сообщения.

Хотела звонит на горячую линию эпл, потому что думала, что после обновления ПО перестал работать интернет только у меня. Спасибо, Твиттер #вкживи — листичелли (@listichelli) 16 февраля 2018 г.

Что с вк? Нас взломали американцы? #вкживи — Lira Hoffman (@LiraHoffman) 16 февраля 2018 г.

Представители «ВКонтакте» заявили, что это временные трудности, и пообещали устранить проблемы в ближайшее время. Чем вызван сбой, не уточняется.

Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам. — ВКонтакте (@vkontakte) 16 февраля 2018 г.

UPD (16:45): К 16:40 работу сайта и приложений социальной сети «ВКонтакте» восстановили. В компании пояснили, что сбой произошел из-за «серьезной аварии в энергосистеме одного из дата-центров».