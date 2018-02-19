В России впервые возбудили уголовное дело о подделке новой двухтысячной купюры, которая поступила в оборот осенью 2017 года.

Неизвестный пытался расплатиться подделкой, распечатанной на цветном принтере, на заправке в Амурской области. Банкноту уже изъяли. Теперь злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Центробанк представил новые банкноты 12 октября 2017 года. По итогам голосования на них разместили виды Крыма и Дальнего Востока. Сейчас их принимают не во всех магазинах, но Роспотребнадзор уже предупредил продавцов, что это противоречит закону. Проверить подлинность купюр можно через приложение Гознака.

Источник: «Коммерсантъ»