Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: стартаперы в Финляндии, инвестиции в компьютерные игры, дополненная реальность для 3D-печати и другие новости.

Маск-землекоп

Компания Boring Company Илона Маска получила разрешение властей Вашингтона на бурение первых тестовых туннелей. Протяженность пути, сроки эксперимента и другие детали пока не разглашаются. Разрешение касается участка земли, который ранее использовался для парковки автомобилей.

Участок, предоставленный Boring Company // The Washington Post

Такси от Sony

Sony разрабатывает собственную систему оперативного вызова такси. Управлять ею будет искусственный интеллект, способный предсказывать, в каком месте спрос на поездки будет повышен. Алгоритм будет учитывать историю предыдущих заказов, текущую загруженность дорог, погодные условия и расписание общественных мероприятий в городе.

Летающий экран от Samsung

Samsung запатентовала летающее устройство с экраном, которым можно управлять с помощью взгляда. Такой дрон может самостоятельно подстраиваться под движения пользователя. Будет ли Samsung выпускать гаджет, неизвестно.

Стартаперы в Финляндии

Весной 2018 года правительство Финляндии запустит программу выдачи вида на жительства гражданам других стран, которые намерены запустить стартап и имеют проработанный бизнес-план. Получить вид на жительство в Финляндии смогут предприниматели из России, Индии, США и Африки.

Дополненная реальность для 3D-печати

Инженеры разработали систему моделирования 3D-печатных изделий в реальном времени. Пользователь с помощью шлема дополненной реальности и контроллера создает на печатном столе объемную модель, после чего роботизированный манипулятор с печатающей головкой печатает ее на столе. Разработка будет представлена на конференции CHI 2018. Подробное описание системы доступно на сайте авторов.

Инвестиции в компьютерные игры

Игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Group Games Ventures и разработчик игр Epic Games инвестируют в развитие игровых студий. Помимо финансовой поддержки, игровым студиям помогут с продвижением продуктов, предоставят доступ к аналитическим сервисам и решениям в области кибербезопасности. Объем финансирования для каждого проекта будет определяться индивидуально.