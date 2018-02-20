Маск-землекоп, такси от Sony и летающий экран от Samsung
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: стартаперы в Финляндии, инвестиции в компьютерные игры, дополненная реальность для 3D-печати и другие новости.
Маск-землекоп
Компания Boring Company Илона Маска получила разрешение властей Вашингтона на бурение первых тестовых туннелей. Протяженность пути, сроки эксперимента и другие детали пока не разглашаются. Разрешение касается участка земли, который ранее использовался для парковки автомобилей.
Такси от Sony
Sony разрабатывает собственную систему оперативного вызова такси. Управлять ею будет искусственный интеллект, способный предсказывать, в каком месте спрос на поездки будет повышен. Алгоритм будет учитывать историю предыдущих заказов, текущую загруженность дорог, погодные условия и расписание общественных мероприятий в городе.
Летающий экран от Samsung
Samsung запатентовала летающее устройство с экраном, которым можно управлять с помощью взгляда. Такой дрон может самостоятельно подстраиваться под движения пользователя. Будет ли Samsung выпускать гаджет, неизвестно.
Стартаперы в Финляндии
Весной 2018 года правительство Финляндии запустит программу выдачи вида на жительства гражданам других стран, которые намерены запустить стартап и имеют проработанный бизнес-план. Получить вид на жительство в Финляндии смогут предприниматели из России, Индии, США и Африки.
Дополненная реальность для 3D-печати
Инженеры разработали систему моделирования 3D-печатных изделий в реальном времени. Пользователь с помощью шлема дополненной реальности и контроллера создает на печатном столе объемную модель, после чего роботизированный манипулятор с печатающей головкой печатает ее на столе. Разработка будет представлена на конференции CHI 2018. Подробное описание системы доступно на сайте авторов.
Инвестиции в компьютерные игры
Игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Group Games Ventures и разработчик игр Epic Games инвестируют в развитие игровых студий. Помимо финансовой поддержки, игровым студиям помогут с продвижением продуктов, предоставят доступ к аналитическим сервисам и решениям в области кибербезопасности. Объем финансирования для каждого проекта будет определяться индивидуально.
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