Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: таргетинг рекламы по психотипам пользователей, техника Spotify, определение болезней сердца по глазам и другие новости.

Майнинг на Tesla

Хакеры взломали облачные серверы компании Tesla Motors и использовали их для майнинга криптовалют. Злоумышленникам удалось получить доступ к серверам в облачном пространстве Amazon Web Services, так как система управления серверами Google Kubernetes не была защищена паролем. Компания уже устранила уязвимость.

Заведенные на 10 тысяч лет часы

Основатель Amazon Джефф Безос построит механические часы, способные проработать без вмешательства человека 10 тысяч лет. Часы высотой 500 футов (152,4 метра) будут работать за счет дневных и ночных температурных циклов, которые синхронизируются в полдень. Безос назвал часы символом долговременного мышления.

Закрытие Swype

Компания Nuance закрыла разработку сервиса для диктовки Dragon и клавиатуры Swype, позволяющей печатать на iOS и Android, не отрывая палец от экрана. Теперь стартап займется B2B-сервисами в сфере распознавания голоса.

Таргетинг рекламы по психотипам пользователей

Mail.Ru Group разработала новый тип таргетинга — по психотипам. В его основе лежит модель определения личности на базе пяти черт: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизма и открытости опыту. Это позволит персонифицировать рекламу и повысить ее эффективность.

Определение болезней сердца по глазам

Ученые из Google и дочерней компании Verily Life Sciences разработали алгоритм, который по результатам сканирования глазного дна может определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с точностью 70 %. Алгоритм не заменит врачей-диагностов, однако облегчит их работу. Перед клиническими испытаниями авторы собираются продолжить обучение программы.

Техника Spotify

Сервис для прослушивания музыки Spotify планирует заняться разработкой и производством гаджетов. На это указывают опубликованные на сайте компании вакансии. Например, Spotify ищет проджект-менеджера, старшего проджект-менеджера и операционного директора. В самой компании пока не комментируют эту информацию.