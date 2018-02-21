Россельхознадзор разрешил поставку в Россию птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из США и Канады. Ограничения ввели из-за птичьего гриппа.

Также в Россию разрешен ввоз «кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц, пуха и пера», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас поставки мяса птицы из этих стран ограничивает только продэмбарго, введенное Россией в 2014 году в ответ на санкции.

Источник: Россельхознадзор