Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня «BBB-». Такой же показатель с позитивным прогнозом сохранило для государства агентство Fitch.

Кредитный рейтинг — ключевой показатель, на который ориентируются инвесторы, когда принимают решение о покупке ценных бумаг или долговых обязательств. Самыми надежными бумагами в системе оценки S&P считаются бумаги с рейтингом ААА. Рейтинг BBB означает, что платежеспособность эмитента считается удовлетворительной, BB — что эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат. Все облигации, получившие оценку ниже BBB-, рассматриваются как рискованные и называются мусорными (junk bonds).

Аналитики отмечают сильную макроэкономику, здоровые внешние финансы, улучшение экономической политики и, вместе с тем, структурные слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность России.

По данным Fitch, дефицит федерального бюджета России в 2017 году сократился до 1,5 % от ВВП, что значительно ниже среднего показателя стран с рейтингом «ВВВ». По прогнозу агентства, ежегодный средний рост ВВП в стране в 2018-2019 годах составит 2 % на фоне снижения неопределенности со стороны внешних факторов, смягчения денежно-кредитной политики и стабильных цен на нефть.

По мнению главы Минфина Антона Силуанова, присвоение России инвестиционного рейтинга повысит интерес инвесторов к стране. Такого же мнения придерживается и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также добавил, что рейтинг позволит запустить десятки инвестпроектов.

Источник: РИА «Новости»