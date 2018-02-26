На конференции Mobile World Congress 2018 представили обновленную версию «бананофона» Nokia 8110.

Первая модель Nokia 8110 появилась в 1996 году и после выхода «Матрицы», где герои использовали «телефоны-бананы», стала очень популярной. В обновленной версии аппарат поддерживает LTE, имеет 512 мегабайт оперативной и 4 гигабайта встроенной памяти. Телефон оснастили процессором Qualcomm 205 Mobile Platform и двухмегапиксельной камерой.

В продажу Nokia 8110 поступит в мае. Стоимость новинки составит около 80 евро, по нынешнему курсу — примерно 5,5 тысячи рублей.

Источник: The Verge