Апелляционный суд взыскал с российского подразделения Hewlett-Packard 108 миллионов рублей по иску Российского союза правообладателей, который возглавляет режиссер Никита Михалков.

Компанию обязали выплатить 101 миллион рублей долга и 7 миллионов рублей процентов по платежам за свободное воспроизведение аудио- и видеоконтента в личных целях. По закону, который прозвали «налогом на болванки», производители и импортеры копирующего оборудования, а также аудио-, видео- и других видов носителей информации обязаны выплачивать 1 % от стоимости продукции в РСП.

По словам представителей РСП, договор с HP заключили в июле 2013 года. Уже в 2014 году данные о ввезенном оборудовании начали отличаться от сведений Федеральной таможенной службы. После этого представители РСП обратились в арбитражный суд, который встал на сторону союза.

Представитель Hewlett-Packard просил суд полностью отклонить иск, так как в предоставленных РСП таблицах любительское оборудование невозможно отличить от профессионального, которое обложению не подлежит.

Источник: «Коммерсантъ»