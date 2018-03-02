Y Combinator запускает Startup Investor School — четырехдневный образовательный курс для инвесторов.

Он подойдет для тех, кто хочет инвестировать в стартап впервые. Мероприятие пройдет в Калифорнии. Российские инвесторы смогут принять в нем участие в рамках Y-Combinator Moscow Extension в Москве.

Участникам расскажут об основах инвестирования, способах оценки стартапов и организации «воронки» (deal flow) новых проектов.

На Y Combinator Moscow Extension участники познакомятся с местными инвесторами, бизнес-ангелами и представителями венчурных фондов. Они также смогут напрямую задать вопросы Y Combinator в режиме реального времени.

Курс пройдет с 5 по 8 марта. Принять в нем участие могут только инвесторы, предварительно подавшие заявку. К курсу допустят группу из 15 инвесторов. Их отберут посредством конкурса.

Источник: inc.Russia