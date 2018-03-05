Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: жалобы сотрудников Apple, инвестиции Овечкина, пчелы в квартире и другие новости.

Жалобы сотрудников Apple

Сотрудники Apple Park в Купертино пожаловались, что не раз получали травмы, врезаясь в прозрачные стеклянные стены штаб-квартиры. Apple уже получила несколько предупреждений от организаций по защите труда, но пока не уточняется, будет ли руководство делать что-то с этой проблемой.

Пчелы в квартире

Американский стартап BEEcosystem предложил завести пчел в качестве домашних животных. Предприниматели создали систему, напоминающую настенный аквариум. Она позволяет не только безопасно разводить пчел, но и собирать мед.

Умная куртка от Nokia

Nokia показала умную куртку CHASE LifeTech FR. На ее рукавах и груди расположены специальные карманы, в которые можно встроить сменные блоки с необходимыми устройствами: GPS-навигатор, датчик температуры тела и другие. Использовать ее будут спасатели, полицейские и врачи.

Замена блокчейну

Команда российского стартапа MetaHash объявила о запуске TraceChain — альтернативы блокчейна, работающей на основе искусственного интеллекта. Тестовую сеть развернули на виртуальных серверах в Европе, Азии и Америке. Ее пропускная способность составляет от 60 до 80 тысяч транзакций, что сравнимо с системами Visa и MasterCard.

Летающее такси Porsche

Porsche хочет разработать летающее пассажирское такси. По словам представителя автопроизводителя, эскиз такого такси будет представлен «скоро». Разработкой летающих такси также занимаются, например, Boeing и Uber.

Инвестиции Овечкина

Нападающий сборной России по хоккею и клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России. В 2017 году он стал официальным лицом бренда. Сумма вложений и его доля в компании не раскрываются.