Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: «ВКонтакте» за предпринимательниц, новый криптовалютный индексный фонд, обновление Maybach и другие новости.

Инвестиции Tinder в равенство

В честь 8 Марта Tinder пожертвует до 100 тысяч долларов на поддержку фонда «ООН-женщины» для борьбы с гендерным неравенством. Для этого необходимо разместить пост в Twitter с хэштегом #TinderForEqualPay и отметить аккаунт @Tinder. Компания пожертвует 100 долларов в «ООН-женщины» от имени каждого человека, который разметит пост.

Драки с беспилотниками

В январе транспортный департамент Калифорнии зафиксировал два случая нападения людей на беспилотные автомобили. Всего с начала 2018 года полиция Сан-Франциско зарегистрировала шесть происшествий с участием самоуправляемых автомобилей. Недавно власти Калифорнии разрешили автомобили без водителей. Сейчас около 50 компаний тестируют в Калифорнии беспилотные авто, в том числе Alphabet, Uber, Apple, GM, Ford и Toyota.

Дроны с пулеметами

Сингапурская компания ST Kinetics занялась разработкой семейства боевых дронов, которые будут вооружены различными типами стрелкового оружия. Первые прототипы беспилотников планируется представить до конца 2019 года. Тогда же компания намерена представить и прототипы наземных вооруженных роботов.

«ВКонтакте» за предпринимательниц

В преддверии 8 Марта «ВКонтакте» запустила программу поддержки предпринимательниц #яделаюбизнес. Принять участие в проекте смогут совершеннолетние девушки с существующим не более пяти лет бизнесом или идеей собственного дела, которую можно реализовать до сентября 2018 года. Авторы пяти лучших стратегий получат гранты на продвижение бизнеса «ВКонтакте» на общую сумму 550 тысяч рублей. Заявку на участие можно подать здесь до 18 марта.

Новый криптовалютный индексный фонд

Coinbase, одна из крупнейших площадок по обмену криптовалют, анонсировала запуск криптовалютного индексного фонда. Coinbase Index Fund предоставит инвесторам доступ ко всем цифровым активам на площадке. На первом этапе вкладывать средства в фонд смогут только инвесторы, получившие аккредитацию в США. В будущем создатели фонда планируют расширить географию.

Обновление Maybach

Автоконцерн Daimler объявил о начале серийного производства фар, проецирующих на дорогу изображение дорожных знаков или другую вспомогательную информацию. Они станут доступны на некоторых модификациях Mercedes-Maybach S-Class в первой половине 2018 года.