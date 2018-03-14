В 2017 году Россия вновь стала лидером европейского рынка киберспорта ​с объемом в 38 миллионов долларов.

Вторым по величине рынком является Швеция — 31 миллион долларов, а на третьем месте Дания — почти 22 миллиона долларов.

Россия уже во второй раз занимает первое место по объему рынка киберспорта: в 2015 году он оценивался в 35 миллионов долларов.

По прогнозу платежного сервиса PayPal и компании SuperData, в ближайшие два года российский рынок киберспорта продолжит расти. В 2018 году его объем превысит 45 миллионов долларов, а в 2019-м достигнет 53 миллионов долларов.

К тому же в России растет аудитория киберспортивных соревнований. В 2017 году она достигла 3,7 миллиона зрителей. В 2018 году этот показатель вырастет на 8 % — до 4,1 миллиона, а в 2019 году — на 19,5 % (до 4,9 миллиона человек).

Ранее сообщалось, что Федерация компьютерного спорта России проведет первый официальный чемпионат страны по киберспорту.

Источник: «РБК»