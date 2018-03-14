Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции от Ripple, аэротакси Cora, каршеринг от General Motors и другие новости.

Криптокролики от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi запустила игру Jiami Tu, в которой пользователи могут продавать и покупать виртуальных кроликов. В день запуска игры пользователи раскупили всех доступных на тот момент кроликов в течение часа.

Инвестиции от Ripple

Компания Ripple хочет инвестировать в стартапы, использующие криптовалюту XRP. Команда и дальше будет концентрировать свои усилия на разработке продуктов для банковской отрасли, но попутно займется поиском альтернативных сфер для применения своих токенов.

Гоночный велосипед Lamborghini

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini и канадская фабрика гоночных велосипедов Cervelo Cycles представили велосипед Cervelo P5X Lamborghini. Его выпустят в ограниченной коллекции. Предполагается, что каждый из 25 велосипедов модели будет стоить 20 тысяч долларов.

Публикация от Slopestyle (@slopestyle_com) Мар 9, 2018 в 5:39 PST

Летающее беспилотное такси Cora

Стартап Kitty Hawk сооснователя Google показал летающее беспилотное такси Cora. Испытания летающего беспилотного такси с октября 2017 года проходят в Новой Зеландии. В компании отмечают, что страна станет первым рынком, на котором появится Cora. Дату первых публичных полетов в Kitty Hawk не раскрывают.

Конкурс по созданию роботов-аватаров

Фонд XPrize запустил конкурс на разработку роботов-аватаров — цифровых копий человека, которые позволяют ему видеть, слышать и чувствовать на расстоянии не менее 100 километров. Заявки на участие принимаются до 31 октября. Победитель соревнования получит 8 миллионов долларов.

Каршеринг от General Motors

General Motors хочет запустить собственный сервис аренды автомобилей. Он будет работать по принципам шеринговой экономики. Проект начнет работать летом 2018 года в тестовом режиме на базе каршеринга Maven, которым владеет автоконцерн.