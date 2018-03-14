Криптокролики от Xiaomi, гоночный велосипед Lamborghini и роботы-аватары
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: инвестиции от Ripple, аэротакси Cora, каршеринг от General Motors и другие новости.
Криптокролики от Xiaomi
Китайская компания Xiaomi запустила игру Jiami Tu, в которой пользователи могут продавать и покупать виртуальных кроликов. В день запуска игры пользователи раскупили всех доступных на тот момент кроликов в течение часа.
Инвестиции от Ripple
Компания Ripple хочет инвестировать в стартапы, использующие криптовалюту XRP. Команда и дальше будет концентрировать свои усилия на разработке продуктов для банковской отрасли, но попутно займется поиском альтернативных сфер для применения своих токенов.
Гоночный велосипед Lamborghini
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini и канадская фабрика гоночных велосипедов Cervelo Cycles представили велосипед Cervelo P5X Lamborghini. Его выпустят в ограниченной коллекции. Предполагается, что каждый из 25 велосипедов модели будет стоить 20 тысяч долларов.
Летающее беспилотное такси Cora
Стартап Kitty Hawk сооснователя Google показал летающее беспилотное такси Cora. Испытания летающего беспилотного такси с октября 2017 года проходят в Новой Зеландии. В компании отмечают, что страна станет первым рынком, на котором появится Cora. Дату первых публичных полетов в Kitty Hawk не раскрывают.
Конкурс по созданию роботов-аватаров
Фонд XPrize запустил конкурс на разработку роботов-аватаров — цифровых копий человека, которые позволяют ему видеть, слышать и чувствовать на расстоянии не менее 100 километров. Заявки на участие принимаются до 31 октября. Победитель соревнования получит 8 миллионов долларов.
Каршеринг от General Motors
General Motors хочет запустить собственный сервис аренды автомобилей. Он будет работать по принципам шеринговой экономики. Проект начнет работать летом 2018 года в тестовом режиме на базе каршеринга Maven, которым владеет автоконцерн.
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