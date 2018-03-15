Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: поддержка стартапов от Visa, инвестиции в сервис виртуальной примерки обуви, трансляции экрана в «Одноклассниках» и другие новости.

Медиаимперия Маска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о намерении заняться медиабизнесом. Бизнесмен опубликовал твит «Thud», позже пояснив, что это название его «новой межгалактической медиаимперии».

That’s the name of my new intergalactic media empire, exclamation point optional — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2018

Поддержка стартапов от Visa

Visa запустила в России и СНГ программу Visa’s Everywhere Initiative для развития цифровых технологий. Заявки на конкурс принимаются на сайте Visa с 15 марта по 15 апреля. Три финалиста получат по 2 миллиона рублей, а победитель — 5 миллионов рублей и возможность реализовать свой проект вместе с Visa и партнерами компании.

Смерть ради бессмертия

Стартап Nectome, основанный исследователями из MIT, предлагает заморозить человеческий мозг вместе со всей хранящейся там информацией. В будущем при открытии подходящего способа оцифровки мозга ученые обещают воссоздать человеческий разум. Услуга стоит 10 тысяч долларов и одну жизнь. Для нее нужно согласие на проведение эвтаназии.

Робопчелы

Корпорация Walmart зарегистрировала патент на автономных роботизированных пчел. Дроны будут переносить пыльцу с одного растения на другое, используя датчики и камеры для обнаружения мест цветения растений.

Инвестиции в сервис виртуальной примерки обуви

Компания TRY.FIT, которая разработала технологию для виртуальной примерки обуви, привлекла 600 тысяч евро. Привлеченные инвестиции TRY.FIT потратит на открытие 100 точек для сканирования стоп в России, а также на сбор информации о стопах клиентов.

Трансляции экрана в «Одноклассниках»

«Одноклассники» запустили функцию показа экрана компьютера пользователя во время видеозвонка. Пока она работает только в веб-версии социальной сети, но вскоре появится и в мобильном приложении ОК на Android.