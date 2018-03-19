Министерство экономического развития подготовило новый вариант законопроекта о краудфандинге.

Из новой версии документа следует, что инвестиции смогут привлекать все виды юридических лиц, а не только коммерческие организации и ИП. Сами краудфандинговые платформы освободят от НДС. Также у них появится возможность взаимодействовать с бюро кредитных историй и выступать в качестве налогового агента.

Ограничения по максимальной сумме инвестиций пока не описаны. По одной версии, для неквалифицированных инвесторов она составит 600 тысяч рублей в год. При этом вложения в один проект ограничиваться не будут. По другой версии, лимит окажется значительно больше — 1,4 миллиона рублей.

Центробанк представил законопроект по регулированию краудфандинга в январе 2018 года. В первой версии документа инвесторам рекомендовали вкладывать не более 500 тысяч рублей в год, а организатором — привлекать не более 200 миллионов.

Источник: «Коммерсантъ»