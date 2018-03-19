Аналитическая компания App Annie подсчитала, сколько потратили россияне на установку платных приложений в App Store и Google Play в 2017 году. Россия вошла в топ-5 стран по числу загрузок приложений вместе с Китаем, Индией, США и Бразилией.

500 000 000 долларов потратили россияне на покупку мобильных приложений в 2017 году

Объем потраченных на приложения денег вырос по сравнению с 2016 годом на 40 %. Пользователи также стали тратить на пользование приложениями больше времени — до 139 минут ежедневно.

Активнее всего росли покупки приложений в сегментах «напитки и еда» (рост на 100 %), e-commerce (50 %), «здоровье и фитнес» (40 %), «спорт» и «финансы» (по 35 %).

Самыми популярными сервисами по скачиванию стали мессенджер WhatsApp, приложение соцсети «ВКонтакте», мессенджер Viber, банковское приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение торговой площадки «Юла». В лидерах также Avito, «Яндекс.Браузер», «Одноклассники», Joom, «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Мой МТС».

Источник: «Коммерсантъ»